Galatasaray'dan taraftara çağrı! 20 bin TL'ye üyelik

Galatasaray, mali kaynak yaratabilmek için sürpriz bir karara daha imza atmaya hazırlanıyor.Tüzükte yer alan maddeye göre bir yılda en fazla 400 kişi Galatasaray'a üye olabiliyor. A Grubu'nu Galatasaray Lisesi mezunları, B Grubu'nu başkan kontenjanı (15 kişi), C Grubu'nu eski sporcular, D Grubu'nu üyelerin aileleri ve çocukları, E Grubu'nu ise dışarıdan üyeler oluşturuyor.Sarı-kırmızılı yöneticiler, üye olmak için 10 bin TL vermek zorunda olan E Grubu üye profiline uygun isimlerle temasa geçti ve "20 bin TL de kulübe bağış yapın, size üyelik için öncelik tanıyalım'' çağrısında bulundu. Yıllardır kontenjana takılan Galatasaray Lisesi mezunu olmayan çok sayıda taraftarın üyelik için istenen 20 bin TL'lik bağış önerisine sıcak baktıkları öğrenildi.