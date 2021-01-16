Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!

Galatasaray, OGM Ormanspor karşısında büyük bir geri dönüşe imza atarak kazandı.

Abone Ol
Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2021 15:00
Galatasaray, ilk yarısını 55-39 geride kapattığı maçta OGM Ormanspor'u 89-87 mağlup etti.

DETAYLAR BİRAZDAN...


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için