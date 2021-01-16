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Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!
Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!
Galatasaray, OGM Ormanspor karşısında büyük bir geri dönüşe imza atarak kazandı.
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16 Ocak 2021 15:00
Galatasaray, ilk yarısını 55-39 geride kapattığı maçta OGM Ormanspor'u 89-87 mağlup etti.
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