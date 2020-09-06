Galatasaray'dan Badou Ndiaye açıklaması

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair haberleri yalanladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur. Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır.Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"



16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ



2017-2018 sezonunun başında Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Ndiaye, aynı sezonun devre arasında 16 milyon Euro bedelle Stoke City'nin yolunu tutmuştu. Aslan 2018-2019 sezonunda Senegalli yıldızı, yeniden kiralamıştı. İngiltere macerası istediği gibi geçmeyen Ndiaye geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a kiralık olarak gelmişti.



