Galatasaray'a Gervinho sürprizi

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Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve hücum bölgesine bir takviye yapmayı planlayan'a sürpriz bir transfer fırsatı çıktı.Çin Süper Ligi ekiplerindenforması giyen, teknik direktör'ın gözüne giremedi ve B takımına gönderildi. Çin'deki kurallar gereği takımlar en fazla 4 yabancı oyuncuyu kadrolarında tutabiliyorlar. Bu nedenle teknik direktör Coleman, Hernanes, Lavezzi, Mascherano ve El Kaabi'yi kadrosuna dahil etti ve 2016 yılında Roma'danbonservisle transfer edilen Gervinho'yu B takımına gönderdi.Sezonun kalanında A takım forması giyemeyecek olan Gervinho'nun, bu kararın ardından takımdan ayrılacağı belirtildi. Çin basınında da yer alan haberde Avrupa'ya dönmek isteyen Gervinho ileve Fransız temsilcisiilgileniyor.Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız oyuncu ile daha önceki transfer dönemlerinde de ilgilenmişti. Fatih Terim'in istediği özelliklere sahip olan yıldız golcünün geleceğinin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.Gervinho, bugüne kadar Çin Süper Ligi'nde oynadığı 29 karşılaşmada 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.