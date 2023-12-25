Galatasaray yeni Muslera'sını buldu: Juan Musso

Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sebebiyle yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Juan Musso ismi geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu: Juan Musso
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2023 20:50
Son güncelleme 25 Aralık 2023 20:54
Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sebebiyle yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Juan Musso.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Atalata'da forma giyen Arjantinli kaleci Juan Musso'yu Muslera'nın yerine geçebilecek ideal isimlerden biri olarak görüyor.

"ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Haberde; Galatasaray'ın kısa süre içinde Musso transferi için görüşmelere başlayacağı ifade edilirken, Musso için "Galatasaray'ın efsane kalecisi Muslera'nın yerine geçmek çok büyük bir sorumluluk" ifadeleri kullanıldı.

MUSLERA İLE HENÜZ SÖZLEŞME YENİLENMEDİ

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Fernando Muslera, henüz sarı-kırmızılı kulüp ile yeni sözleşme imzalamadı.

JUAN MUSSO KİMDİR?

Atalanta ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Arjantinli kaleci Juan Musso, bu sezon Atalanta ile çıktığı 15 resmi maçta 16 gol yerken 7 maçta kalesini gole kapattı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery