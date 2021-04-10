Galatasaray ve Beşiktaş için 27, Fenerbahçe için 24 puan kaldı

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Süper Lig'in kalan 9 haftalık bölümünde lider Beşiktaş, şampiyonluğun en güçlü adayı görülüyor. Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Siyah-Beyazlılar, kalan haftalarda 9 maça daha çıkacak ve 27 puan daha toplama şansı var.Beşiktaş bu karşılaşmalardan 4'ünü evinde, 5'ini ise deplasmanda oynayacak. Kartal, Erzurum, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Göztepe deplasmanına çıkacak.4 puan geriden Beşiktaş'ı takip eden Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 8 karşılaşması kaldı. En fazla 24 puan toplama olasılığı bulunan Kanarya'nın fikstürü rakiplerine göre daha kolay gözüküyor. Kanarya evinde ve deplasmanda 4'er maç yapacak.Galatasaray'ın ise ligde 4 deplasman, 5 iç saha müsabakası kaldı. Göztepe, Antalya, Gençlerbirliği, Denizli deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, evinde Karagümrük, Trabzon, Konya, Beşiktaş ve Malatya ile karşılaşacak. En büyük avantajı ise lider Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak olması.Trabzonspor ise Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde bulunuyor. Tüm maçlarını kazanırsa 81 puana erişme şansına sahip gözüküyor