Galatasaray, Steinberga ile kazandı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Steinberga'nın 27 sayıyla yıldızlaştığı maçta Sopron Basket'i 67-61 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Steinberga ile kazandı
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24 Kasım 2021 21:55
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Macaristan'ın Sopron Basket ekibini 67-61 yendi.

Galatasaray bu sonuçla grupta 4. galibiyetini elde ederken, Sopron Basket ise 2. kez mağlup oldu.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan)

Galatasaray: Williams 15, Pelin Bilgiç, Melis Gülcan 8, Krajisnik 15, Steinberga 27, Davis, Merve Aydın 2, Gizem Başaran Turan, Sude Yılmaz

Sopron Basket: Brooks 2, Hatar 19, January 10, Williams 16, Fegyverneky 2, Peddy 4, Jovanovic 3, Aliz Varga 3, Gaye 2

1. Periyot: 15-13

Devre: 42-34

3. Periyot: 56-40


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