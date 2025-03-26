Galatasaray, şampiyonluk için kesenin ağzını açtı!

Galatasaray yönetimi, 5. yıldız yolunda en küçük bir dalgalanma bile yaşamak istemiyor. 16 milyon avro (655.7 milyon TL) tutan ödemeler derbi öncesinde hesaplara yatırılacak…

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, şampiyonluk için kesenin ağzını açtı!
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26 Mart 2025 10:00
Şampiyonluk yarışında artık kritik haftalara girilirken Galatasaray kulübü, mart ayında ikinci defa ödeme dopingi yapacak.

Bu ay içinde oyuncuların sezon başından bu yana biriken primlerini yatıran sarı kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi öncesinde de iki aylık birikmiş ödemeleri de yapacak. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla, 19 maçın toplam 200 milyon TL tutan primlerini mart ayının ilk haftasında yatırılmıştı, şimdi ise maaş alacaklarını sıfırlanacak.

Beşiktaş derbisi öncesinde oyunculara tam 16 milyon avroluk ödeme yapılacak.

DERBİYE ÖZEL PRİM

Galatasaray yönetimi, deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı için de sürpriz peşinde...

Sarı kırmızılı yönetim, derbi galibiyeti için özel prim hazırlığında. Bu miktarı başkan Dursun Özbek'in maç sonrasında soyunma odasında oyunculara bizzat açıklaması bekleniyor. Tabii bu plan; derbiden zaferle çıkmaları durumunda hayata geçecek.

YÖNETİM SIK SIK KEMERBURGAZ'DA

Yönetim, beşinci yıldız yolunda en küçük bir dalgalanma bile yaşamak istemiyor. Adeta seferberlik ilan eden sarı kırmızılılar, derbi öncesinde sık sık tesislere giderek oyunculara da moral verecek. 

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