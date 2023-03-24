Galatasaray orta sahasına Inter'den bedava takviye

İMZA PARASI + 3 YILLIK SÖZLEŞME

GAGLIARDINI'NİN KARİYERİ

İtalya ile bağlantıları kuvvetlenen Sarı-Kırmızılı kulübün gündemine son olarak Roberto Gagliardini geldi.Inter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki İtalyan milli orta saha, Fredrik Midtsjö'den verim alamayan Aslan'ın radarına takıldı.Atalanta'dan 2017 yılında 20 milyon Euro'ya İnter'e transfer olan Gagliardini bu sezon beklediği süreleri alamadı.Yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Leicester City de ilgileniyor.Futbolcuya imza parası ile birlikte 3 yıllık bir kontrat önermeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Midtsjö'yü de bonservisi ile göndermek istiyor.29 yaşındaki Norveçli yıldıza aksi durumda kiralık olarak bir takım aranacak.Atalanta, Cesena, Spezia Calcio, Vicenza ve İnter formaları giyen Gagliardini, kariyeri boyunca 285 karşılaşmaya çıktı. 29 yaşındaki yıldız, 23 gol attı, 13 de asist yaptı.