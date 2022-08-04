Galatasaray, Mertens'i bitiriyor!

Galatasaray, Napoli'den ayrılan Dries Mertens transferinde sona geldi. 3.5 milyon euro'luk teklifini artıran sarı-kırmızılılar Belçikalı yıldızla anlaşma sağlamak üzere.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, Mertens'i bitiriyor!
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04 Ağustos 2022 16:32
Galatasaray, hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. Bir süredir Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun transferinde sona geldi.

GALATASARAY FİYAT YÜKSELTTİ

İlk olarak 35 yaşındaki futbolcuya yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif eden Galatasaray, bu teklifini yükselterek 4 milyon euro çıkardı. Bu gelişme sonrası taraflar arasındaki görüşmeler de olumlu yönde seyretmeye başladı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Mertens'in teklife "Evet" demesi durumunda, Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli futbolcunun, transfer için nihai kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

OLIVEIRA'DAN TAKİP!

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından Mertens'i takibe aldı. Bu gelişme transferin artık Galatasaray için olumlu sonuçlanmak üzere olduğu şeklinde yorumlandı.



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