Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini buldu

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek. Ndombele, Ziyech, Angelino gibi sezon başında transfer edilen isimlerden istediği verimi alamayan, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nelsson ile ameliyat olan Oliveira'nın yerine de oyuncu bakan sarı kırmızılılar muhtemel bir ayrılık için de tedbir almayı düşünüyor.
O isim ise son iki sezondur yakaladığı çıkışla Avrupa devlerinin radarındaki Kerem Aktürkoğlu.
ALTERNATİFİ BULUNDU
Avrupa'dan talipleri olan oyuncuyla ilgili ciddi bir teklif gelirse Okan Buruk'un jokeri takımdan ayrılabilir.
ESPN, Meksika'da Guadalajara takımında forma giyen Alexis Vega'nın sarı kırmızılı takımın radarında olduğunu duyurdu.
Cruz Azul'un da Meksikalı yıldızla ilgilendiği belirtilen haberde oyuncunun bir iki gün içinde seçimini yapacağı vurgulandı. Oyuncunun menajerinin sarı kırmızılı kulüple görüşmeleri sürdürdüğü ve ücret konusunda pazarlık yaptığı ifade edildi.
10 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Guadalajara formasıyla 10 resmi maça çıkan Alexis Vega bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.
O isim ise son iki sezondur yakaladığı çıkışla Avrupa devlerinin radarındaki Kerem Aktürkoğlu.
ALTERNATİFİ BULUNDU
Avrupa'dan talipleri olan oyuncuyla ilgili ciddi bir teklif gelirse Okan Buruk'un jokeri takımdan ayrılabilir.
ESPN, Meksika'da Guadalajara takımında forma giyen Alexis Vega'nın sarı kırmızılı takımın radarında olduğunu duyurdu.
Cruz Azul'un da Meksikalı yıldızla ilgilendiği belirtilen haberde oyuncunun bir iki gün içinde seçimini yapacağı vurgulandı. Oyuncunun menajerinin sarı kırmızılı kulüple görüşmeleri sürdürdüğü ve ücret konusunda pazarlık yaptığı ifade edildi.
10 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Guadalajara formasıyla 10 resmi maça çıkan Alexis Vega bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU