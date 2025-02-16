Galatasaray kafilesi, Rize'ye geldi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kafilesi, Rize'ye geldi
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16 Şubat 2025 20:59
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, Rize'ye geldi.  Rize-Artvin Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı.

Galatasaray kafilesi, takım otobüsüyle kentte konaklayacağı otele geçti.

Sarı-kırmızılıların otele gelişinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Rize temsilcisinde de bir dönem görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a taraftar yoğun ilgi gösterdi.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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