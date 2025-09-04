04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray'ın Trabzonspor formulü!

Galatasaray, Trabzonspor'dan gelen yıldızlarla yıllar içinde büyük başarılar yakalarken, Uğurcan Çakır transferiyle bu geleneği sürdürdü.

04 Eylül 2025 10:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Trabzonspor formulü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray ile Trabzonspor arasında son yıllarda yaşanan oyuncu alışverişlerine bir yenisi daha eklendi. 

Son dakika operasyonu ile bordo-mavili takımdan Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon artı 2.5 milyon euro'luk opsiyon karşılığında renklerine katan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinden transfer ettiği futbolculardan bugüne kadar çok büyük bir verim sağladı.

Son olarak geçen sezon devre arasında transfer edilen Eren Elmalı, yıllardır yaşanan sol bek problemini yarım sezonda ortadan kaldırdı. Bu sezon da 4 haftada attığı 3 golle adeta şahlandı. 



SADECE CAVANDA KARAVANA

Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Engin Baytar ve Olcan Adın gibi futbolcular Trabzonspor'dan transfer edilirken Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı ve çok önemli başarılara imza attılar.

Sarı-kırmızılı tarihe ismini yazdıran bu isimlerle sınırlı kalmadı transferler. Cavanda, Ceyhun Gülselam ve 1 sezon Trabzonspor'dan sonra başka takımlarda forma giyip G.Saray'a giden Yasin Öztekin ile Umut Bulut da listenin parçası olmayı başardı. Ceyhun Gülselam, o dönem teknik direktör Roberto Mancini'nin prensi olurken, sadece Cavanda katkı veremedi. 

UMUT VE YASİN 1 SENE SONRA

Trabzonspor'dan doğrudan Galatasaray'ın yolunu tutmayan ancak daha sonra takıma katılıp katkı veren isimler de oldu.

Umut Bulut, bordo-mavili takımdan Fransa'nın Toulouse takımına transfer olurken, 1 sene sonra yolu parçalı formayla buluştu. Yasin Öztekin de 1 senelik Erciyes macerasının ardından Galatasaray'a katılıp önemli katkı sağlamıştı. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
