Galatasaray'ın Trabzonspor formulü!

Galatasaray ile Trabzonspor arasında son yıllarda yaşanan oyuncu alışverişlerine bir yenisi daha eklendi.



Son dakika operasyonu ile bordo-mavili takımdan Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon artı 2.5 milyon euro'luk opsiyon karşılığında renklerine katan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinden transfer ettiği futbolculardan bugüne kadar çok büyük bir verim sağladı.



Son olarak geçen sezon devre arasında transfer edilen Eren Elmalı, yıllardır yaşanan sol bek problemini yarım sezonda ortadan kaldırdı. Bu sezon da 4 haftada attığı 3 golle adeta şahlandı.

vegibi futbolcular Trabzonspor'dan transfer edilirken Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı ve çok önemli başarılara imza attılar.Sarı-kırmızılı tarihe ismini yazdıran bu isimlerle sınırlı kalmadı transferler.ve 1 sezon Trabzonspor'dan sonra başka takımlarda forma giyip G.Saray'a gidenileda listenin parçası olmayı başardı. Ceyhun Gülselam, o dönem teknik direktör Roberto Mancini'nin prensi olurken, sadece Cavanda katkı veremedi.Trabzonspor'dan doğrudan Galatasaray'ın yolunu tutmayan ancak daha sonra takıma katılıp katkı veren isimler de oldu., bordo-mavili takımdan Fransa'nın Toulouse takımına transfer olurken, 1 sene sonra yolu parçalı formayla buluştu. Yde 1 senelik Erciyes macerasının ardından Galatasaray'a katılıp önemli katkı sağlamıştı.