Galatasaray'ın Marsilya maçında en büyü kozu

Süper Lig'de cezası nedeniyle görev yapamayan Marcao, Marsilya maçında G.Saray'ın en önemli kozu olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Marsilya maçında en büyü kozu
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29 Eylül 2021 08:04
Süper Lig'de cezası nedeniyle forma giyemeyen ama Avrupa'da yer alabilen Marcao, Galatasaray'ın en büyük güvencelerinden biri olacak.

Lazio maçında Nelsson ile beraber iyi bir görüntü çizen ve Danimarkalı stoperin performansını da yukarı çeken Brezilyalı stoper, yarın Marsilya karşısında teknik direktör Fatih Terim'in en büyük savunma gücü olarak ortaya çıkacak.

Geriden oyun kurmada üst düzey tekniğe ve pozisyon bilgisine sahip olan Marcao'nun takıma dönüşünün Lazio karşısında olduğu gibi takımın genel performansına da olumlu yansıması bekleniyor.

Karşılaşmanın son taktiğini dün Florya'da gerçekleştirdikleri antrenmanda deneyen Galatasaray, bugün saat 11.00'de özel uçakla Fransa'ya geçecek, teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu da TSİ 19.00'da basın mensuplarının karşısına çıkacak.


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