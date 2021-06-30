Galatasaray'ın Hollanda çıkarması: Abdou Harroui

Galatasaray Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui için resmi teklif yapma kararı aldı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın Hollanda çıkarması: Abdou Harroui
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30 Haziran 2021 15:29
PSV maçları öncesinde orta sahanın merkezini de en az 1 transferle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine Sparta Rotterdam'dan Abdou Harroui girdi.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, 23 yaşındaki Fas asılllı Hollandalı orta saha Abdou Harroui için teklife hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Sparta Rotterdam'da forma giyen oyuncunun bonservisini almak isterken transfer girişimleri de başladı.

Galatasaray bu oyuncu için Sparta Rotterdam'ın kapısını 3 milyon euroluk teklifle çalmayı planlıyor.

Bu sezon Hollanda Ligi'nde 32 karşılaşmaya çıkan Abdou Harroui 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.




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