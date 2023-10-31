Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen, hazırlık kampına bile götürülmeyen; ancak müthiş performans yükselişiyle şampiyonlukta pay sahibi olan Sacha Boey'in formu sürüyor.
23 yaşındaki Fransız sağ beki bu sezon öne çıkaran bir başka istatistik daha var. Boey bu sezon resmi maçlarda en çok süre alan futbolcu. Genç yıldız, kaleciler hariç yapılan değerlendirmeye göre; Süper Lig'de 10 maçın tamamında ilk 11'de oynayıp hiç çıkmayan 12 futbolcudan biri.
ABDÜLKERİM İZLİYOR
Ancak Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerdeki 6, gruptaki 3 maçı da yine hiç çıkmadan tamamladı. Tek skor katkısını, Kopenhag maçında attığı golle yapan Fransız bekin iki kulvardaki 19 karşılaşmada aldığı süre 1710 dakikaya ulaşmış durumda.
Boey bu istatistikle; diğer takımlarda firesiz forma giyen tüm oyuncuların (yaklaşık) 2 katı maça çıkıp süre almış oluyor. Galatasaray'da Boey'den sonra en çok süre alan oyuncular Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi.
FUTBOLCU – TAKIMI – MAÇ – DAKİKA
Sacha Boey / Galatasaray / 19 / 1710
Uğur Çiftçi / Sivasspor / 10 / 900
Caner Osmanpaşa / Sivasspor / 10 / 900
Ömer Toprak / Antalyaspor / 10 / 900
Kenneth Omeruo / Kasımpaşa / 10 / 900
Claudio Winck / Kasımpaşa / 10 / 900
Marcelin Kilama / Hatayspor / 10 / 900
Fisayo Dele-Bashiru / Hatayspor / 10 / 900
Sequeira / Pendikspor / 10 / 900
Semih Güler / Adana Demirspor / 10 / 900
Guilherme / Konyaspor / 10 / 900
Joseph Attamah / Kayserispor / 10 / 900
23 yaşındaki Fransız sağ beki bu sezon öne çıkaran bir başka istatistik daha var. Boey bu sezon resmi maçlarda en çok süre alan futbolcu. Genç yıldız, kaleciler hariç yapılan değerlendirmeye göre; Süper Lig'de 10 maçın tamamında ilk 11'de oynayıp hiç çıkmayan 12 futbolcudan biri.
ABDÜLKERİM İZLİYOR
Ancak Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerdeki 6, gruptaki 3 maçı da yine hiç çıkmadan tamamladı. Tek skor katkısını, Kopenhag maçında attığı golle yapan Fransız bekin iki kulvardaki 19 karşılaşmada aldığı süre 1710 dakikaya ulaşmış durumda.
Boey bu istatistikle; diğer takımlarda firesiz forma giyen tüm oyuncuların (yaklaşık) 2 katı maça çıkıp süre almış oluyor. Galatasaray'da Boey'den sonra en çok süre alan oyuncular Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi.
FUTBOLCU – TAKIMI – MAÇ – DAKİKA
Sacha Boey / Galatasaray / 19 / 1710
Uğur Çiftçi / Sivasspor / 10 / 900
Caner Osmanpaşa / Sivasspor / 10 / 900
Ömer Toprak / Antalyaspor / 10 / 900
Kenneth Omeruo / Kasımpaşa / 10 / 900
Claudio Winck / Kasımpaşa / 10 / 900
Marcelin Kilama / Hatayspor / 10 / 900
Fisayo Dele-Bashiru / Hatayspor / 10 / 900
Sequeira / Pendikspor / 10 / 900
Semih Güler / Adana Demirspor / 10 / 900
Guilherme / Konyaspor / 10 / 900
Joseph Attamah / Kayserispor / 10 / 900