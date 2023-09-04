Galatasaray'ın bitirim ikilisi: Icardi - Kerem

Galatasaray'da Mauro İcardi-Kerem Aktürkoğlu ortaklığı golleri sıralamaya devam ediyor. Cimbom'da geçen sezon şampiyonluğa imza atan ikilinin işbirliği bu sezon da ses getiriyor.
Son olarak deplasmanda 3-0 kazanılan Gaziantep maçında İcardi, Kerem'in pası sonrası fileleri havalandırırken, ikili geçen sezondan bu yana asist-gol ortaklığında 10 gole imza attı. Bu işbirliğinde ilk olarak gol servisini yapan isim olarak Arjantinli yıldız ön plana çıkarken, goller Kerem'den gelmişti.
ORTAKLIK BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BAŞLADI
İlk olarak geçen sezon Dünya Kupası arasından önce oynanan ve Galatasaray'ın 7-0 kazandığı karşılaşmada Kerem 3 gol atarken, İcardi ise 2 asist ve 1 golle skora katkı verdi. Bu karşılaşmada Kerem'in attığı gollerin ikisinde pası veren isim İcardi'ydi. Arjantinli oyuncu daha sonra Kadıköy'deki 3-0'lık maçta da Kerem'e asisti yapan isim oldu. Bu derbinin ardından ikili arasındaki roller değişti. İşin servis kısmına Kerem Aktürkoğlu geçerken, fileleri havalandırma görevini ise İcardi üstlendi. İlk olarak 2-1'lik Antalya karşılaşmasında Kerem'in pası sonrası İcardi gol sevincini yaşadı.
İCARDİ-KEREM İŞBİRLİĞİNDE KAYIP YOK
Geçen sezon 6-0'lık Kayserispor, 2-0'lık İstanbulspor ve Sivasspor maçları ile 4-1 biten Ankaragücü mücadelesinde de Kerem'in servislerini, İcardi golle taçlandırdı. Geçen sezon bu işbirliğinde 3 kez İcardi, 5 kez de Kerem'in asistleri golle sonuçlandı. bu sezon da 2-0 biten Trabzonspor ve 3-0 sonuçlanan Gaziantep FK maçlarında İcardi, Kerem'den birer asist aldı. İcardi ve Kerem iki sezonda 9 karşılaşmada birbirlerine 10 kez gol attırdı. Sarı kırmızılı takım "Bitirim İkili"nin gol asist işbirliği yaptığı bu 9 karşılaşmayı da kazandı ve 27 puan topladı.
KEREM-ICARDI İŞ BİRLİĞİ
MAÇ SKOR ASİST GOL
Başakşehir 7-0 İ K
Başakşehir 7-0 İ K
Fenerbahçe 3-0 İ K
Antalya 2-1 K İ
Kayseri 6-0 K İ
İstanbul 2-0 K İ
Sivasspor 2-0 K İ
Ankaragücü 4-1 K İ
Trabzon 2-0 K İ
Gaziantep 3-0 K İ
Son olarak deplasmanda 3-0 kazanılan Gaziantep maçında İcardi, Kerem'in pası sonrası fileleri havalandırırken, ikili geçen sezondan bu yana asist-gol ortaklığında 10 gole imza attı. Bu işbirliğinde ilk olarak gol servisini yapan isim olarak Arjantinli yıldız ön plana çıkarken, goller Kerem'den gelmişti.
ORTAKLIK BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BAŞLADI
İlk olarak geçen sezon Dünya Kupası arasından önce oynanan ve Galatasaray'ın 7-0 kazandığı karşılaşmada Kerem 3 gol atarken, İcardi ise 2 asist ve 1 golle skora katkı verdi. Bu karşılaşmada Kerem'in attığı gollerin ikisinde pası veren isim İcardi'ydi. Arjantinli oyuncu daha sonra Kadıköy'deki 3-0'lık maçta da Kerem'e asisti yapan isim oldu. Bu derbinin ardından ikili arasındaki roller değişti. İşin servis kısmına Kerem Aktürkoğlu geçerken, fileleri havalandırma görevini ise İcardi üstlendi. İlk olarak 2-1'lik Antalya karşılaşmasında Kerem'in pası sonrası İcardi gol sevincini yaşadı.
İCARDİ-KEREM İŞBİRLİĞİNDE KAYIP YOK
Geçen sezon 6-0'lık Kayserispor, 2-0'lık İstanbulspor ve Sivasspor maçları ile 4-1 biten Ankaragücü mücadelesinde de Kerem'in servislerini, İcardi golle taçlandırdı. Geçen sezon bu işbirliğinde 3 kez İcardi, 5 kez de Kerem'in asistleri golle sonuçlandı. bu sezon da 2-0 biten Trabzonspor ve 3-0 sonuçlanan Gaziantep FK maçlarında İcardi, Kerem'den birer asist aldı. İcardi ve Kerem iki sezonda 9 karşılaşmada birbirlerine 10 kez gol attırdı. Sarı kırmızılı takım "Bitirim İkili"nin gol asist işbirliği yaptığı bu 9 karşılaşmayı da kazandı ve 27 puan topladı.
KEREM-ICARDI İŞ BİRLİĞİ
MAÇ SKOR ASİST GOL
Başakşehir 7-0 İ K
Başakşehir 7-0 İ K
Fenerbahçe 3-0 İ K
Antalya 2-1 K İ
Kayseri 6-0 K İ
İstanbul 2-0 K İ
Sivasspor 2-0 K İ
Ankaragücü 4-1 K İ
Trabzon 2-0 K İ
Gaziantep 3-0 K İ