Galatasaray'ın Avrupa'da yıkılmaz duvarı!

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'daki müthiş performansında savunmadaki başarısı ön plana çıkıyor. Bu sezon Avrupa'da deplasmanda gol yemeyen tek takım olan Sarı-Kırmızılılar'da özellikle stoper ikilisi Victor Nelsson ve Marcao sergiledikleri futbolla elde edilen başarıda büyük rol oynuyor.



Nelsson-Marcao ikilisi Nou Camp'ta da adeta kale önüne duvar örerken, Barcelona tam 18 maçlık aradan sonra bir 90 dakikayı gol atamadan tamamladı.



İki stoperin müthiş performansı rakamlara da direkt yansıdı… Nelsson ve Marcao girdikleri tam 20 ikili mücadelenin 17'sini kazanarak insanüstü bir oran yakaladı.



İki stoper sadece savunmada değil oyun kurma konusunda da büyük alkış topladı. Nelsson-Marcao ilikisi kısa ve orta mesafeli 35 pasın 34'ünde isabet sağlamayı başardı.



İki futbolcunun attığı toplam 11 uzun pasın da 9'u isabetli oldu. Gecenin bir diğer yıldızı olan Sacha Boey de savunmadaki müthiş oyunuyla Nelsson ve Marcao'ya destek oldu.



Girdiği 13 ikili mücadelenin 11'ini kazanma başarısı gösteren Fransız sağ bek attığı 21 pasın da 18'inde isabet bularak alkış topladı.





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