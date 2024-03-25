Galatasaray'ın acı günü

Galatasaray Kulübü Üyesi Tunç Alankuş vefat etti.

Haber; AA
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Galatasaray'ın acı günü
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25 Mart 2024 16:10
Galatasaray Kulübü Üyesi Tunç Alankuş vefat etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk satrancının duayenlerinden kulüp üyemiz Tunç Alankuş'un vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 26 Mart Salı günü Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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