Galatasaray ile anlaşan Omar'ın alternatifini buldular

Olympiakos, Galatasaray'la anlaşan Omar Elabdelloui'nin yerine yeni sağ bek transferini Brezilya'dan yapıyor.



Yunan ekibi, 34 yaşındaki deneyimli sağ bek Rafinha'yı kadrosuna katmak istiyor.



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Breziltalı oyuncu da Olympiakos'un teklifine sıcak bakıyor. Rafinha'nın sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor ancak sözleşmesindeki bir madde sayesinde Brezilya dışında bir kulübe giderse serbest kalabiliyor.



Rafinha, 2020 yılında takımı Flamengo ile 12 resmi maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.



