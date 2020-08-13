Galatasaray ile anlaşan Omar'ın alternatifini buldular

Olympiakos, Omar Elabdelloui'nin yerine yeni sağ bekini Brezilya'da buldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Galatasaray ile anlaşan Omar'ın alternatifini buldular
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2020 21:13
Olympiakos, Galatasaray'la anlaşan Omar Elabdelloui'nin yerine yeni sağ bek transferini Brezilya'dan yapıyor.

Yunan ekibi, 34 yaşındaki deneyimli sağ bek Rafinha'yı kadrosuna katmak istiyor.

BEDAVAYA TRANSFER OLABİLİR

Breziltalı oyuncu da Olympiakos'un teklifine sıcak bakıyor. Rafinha'nın sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor ancak sözleşmesindeki bir madde sayesinde Brezilya dışında bir kulübe giderse serbest kalabiliyor.

Rafinha, 2020 yılında takımı Flamengo ile 12 resmi maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için