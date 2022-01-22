Galatasaray için tehlike çanları!

Galatasaray, ligde oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabildi.



Kötü gidişat sonrası Fatih Terim ile yollarını ayıran yönetim, kurtarıcı olarak takımın başına Domenec Torrent'i getirdi ama İspanyol teknik adam da kanayan yarayı durduramadı. Aslan, Torrent yönetiminde çıktığı iki maçı da kaybederken camia fikstüre bakınca düşme korkusunu alenen yaşamaya başladı.



Zira düşme hattıyla aradaki puan farkı sadece 4… Cimbom yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak, daha sonra Farioli'nin gelişiyle şaha kalkıp, Hatay'a altı gol atan Alanya'ya misafir olacak.



Dört maça bağlı



Cimbom, sonrasında ise iyi bir transfer dönemi geçiren ve altı maçtır kaybetmeyen Kayserispor'u ağırlayacak ardından da Nestor El Maestro yönetimde beş maçtır yenilgi yüzü görmeyen Göztepe mücadelesi için İzmir'e gidecek.



Futbolu ümit vermeyen Galatasaray'ın geleceğini bir anlamda bu dört birbirinden zor doksanar dakika tayin edecek.



Taraftarının sabrının tükendiği Kasımpaşa maçında net bir şekilde gözükürken, koskoca Galatasaray, tarihinde belki de ilk defa düşme korkusunu bu kadar net bir şekilde hissetmeye başlamış durumda.



