Galatasaray için ilk VAR!

Galatasaray'ın rakibi Karagümrük'teAdnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü. Böylece bu sezon ilk kez Galatasaray lehine VAR'dan bir karar çıkmış oldu..

Haber; Fanatik
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Galatasaray için ilk VAR!
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29 Ekim 2022 11:57
Adnan Ugur
Adnan Ugur
Karagümrük
Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 3 puana ulaşırken, ilginç de bir istatistik ortaya çıktı.

Ev sahibi ekipte Adnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü. Böylece bu sezon ilk kez Galatasaray lehine VAR'dan bir karar çıkmış oldu. 

NE OLMUŞTU?

Karagümrük forması giyen Adnan Uğur, Lucas Torreira'ya müdahalesinin ardından sarı kart gördü. VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Barış Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi.

Barış Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.  

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