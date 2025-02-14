UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, AFAS Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
AZ Alkmaar'ın gollerini 12. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada penaltıdan Troy Parrott, 57. dakikada Jordy Clasie ve 66. dakikada David Möller Wolfe attı. Galatasaray'ın tek golü 20. dakikada Roland Sallai'den geldi.
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın 51. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray, ligde pazartesi günü Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ardından perşembe günü sahasında AZ Alkmaar'ı rövanşta konuk edecek. AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde hafta sonunu maç yapmadan geçecek.
GALATASARAY'DA 4 RÖTUŞ
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son müsabakanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata 11'i ile çıktı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor maçına çıkardığı ilk 11'de 4 oyuncu değiştirdi.
Cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Muslera, Günay Güvenç'ten kaleyi devraldı. Adana temsilcisine karşı ilk 11'de oynayan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen cezaları, Ahmed Kutucu ise ismi UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı.
Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana temsilcisine karşı cezaları nedeniyle süre alamayan Abdülkerim ve Barış Alper'in yanı sıra Berkan Kutlu'ya şans verdi.
3 İSİM AVRUPA'DA İLK KEZ OYNADI
UEFA listesine yeni eklediği Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı.
Galatasaray'da sezon başında UEFA'ya isimlerin bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai'nin yanı sıra yeni transferler Morata ve Cuesta listeye eklendi. Üç futbolcu da AZ Alkmaar müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekipteki UEFA Avrupa Ligi macerasına başladı.
MONTELLA TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, AFAS Stadı'ndaki karşılaşmayı statta izledi.
Hollanda'ya gelen İtalyan teknik adam, mart ayındaki milli maçlar öncesinde Türk futbolcuların performansını yakından takip etti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Donk da mücadeleyi statta seyretti.
TRİBÜNDE TÜRKLER ÜSTÜN
AZ Alkmaar'ın ev sahipliğindeki müsabakayı çok sayıda Türk futbolsever izledi.
Yaklaşık 20 bin kişilik stadyumun tribünlerinde büyük boşluklar kaldı. Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan yaklaşık bin kişilik tribünün haricinde ev sahibi takım taraftarlarının arasından da bilet alarak maçı seyretti.
AZ ALKMAAR ÖNE GEÇTİ
Galatasaray karşısında maça baskılı başlayan AZ Alkmaar, karşılaşmanın 12. dakikasında öne geçti.
Bu dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Sven Mijnans geçti. Mijnans, serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.
ABDÜLKERİM'DEN HAYATİ MÜDAHALE!
Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, 18. dakikada çok kritik bir müdahaleye imza attı. Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen topu alan Poku, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Poku, Muslera'dan sıyrıldı ve topu kaleye göndermek üzereyken son anda Abdülkerim araya girdi ve golü engelledi.
GALATASARAY EŞİTLİĞİ BULDU
Galatasaray, karşılaşmanın 21. dakikasında AZ Alkmaaar karşısında golü buldu.
Bu dakikada rakip ceza sahasına gönderilen topu alan Alvaro Morata, rakibinden sıyrıldı ve topu Barış Alper Yılmaz ile buluşturmak istedi ancak son anda savunma araya girdi. Dönen top ceza yayındaki Roland Sallai'ye geldi. Macar futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla harika bir gole imza attı.
Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atan Roland Sallai, bu turnuvalarda ceza sahası dışından ilk kez ağları havalandırdı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI YİNE SAHNEDE!
Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın 35. dakikasında yine çok kritik bir müdahaleye imza attı. Ceza sahasında topla buluşan Lahdo, Cuesta'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Muslera'yı geçen top ağlara gitmek üzereyken son anda Abdülkerim araya girdi ve topu dışarıya gönderdi.
PENALTI KARARI VE GOL!
AZ Alkmaaar, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı kazandı. AZ Alkmaar'ın kullandığı serbest vuruşta Barış Alper, ceza sahası içinde Maikuma'ya faul yaptı ve hakem Joao Pinheiro, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Troy Parrott, 37. dakikada AZ Alkmaar'ı 2-1 öne taşıdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, soyunma odasına 2-1 geride gitti.
ALKMAAR TEHLİKESİ
AZ Alkmaaar, 47. dakikada çok etkili geldi. Parrot'un ceza sahası solundan çektiği şutu Abdülkerim, topun önüne atlayarak kesti. Sonrasında Poku'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI!
Galatasaray, 51. dakikada 10 kişi kaldı. Bu dakikada Kaan Ayhan, Lahdo'ya faulü sonrası sarı kart gördü. 11. dakikadan da sarı kartı bulunan Kaan Ayhan, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın 10 kişi kalmasının ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, 56. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı.
ALKMAAR ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU
AZ Alkmaaar, Galatasaray karşısında 57. dakikada Jordy Clasie ile üçüncü golü buldu. Bu dakikada sağdan Poku'nun ortasında ceza sahasında demarke bir şekilde topla buluşan Clasie, müsait durumda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
66. DAKİKADA DÖRDÜNCÜ GOL!
AZ Alkmaaar, Galatasaray karşısında 66. dakikada dördüncü golü buldu. Bu dakikada soldan Lahdo'nun ortasında Mijnans'nın vuruşunu kaleci Muslera kurtardı. Dönen top David Möller Wolfe'nin önünde kaldı. Wolfe, boş kaleye topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY KAYBETTİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında Galatasaray, 10 kişi oynamanın da verdiği dezavantajla rakip kalede etkili olamadı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde de başka gol görmedi ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Ceza yayı gerisinde kazanılan faulde topun başına Mijnans geçti. Bu oyuncunun sol ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti: 1-0.
19. dakikada geriden atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Poku, kaleci Muslera'dan sıyrıldı. Bu sırada dengesini kaybeden rakibine yetişen Abdülkerim Bardakcı yatarak topa müdahale etti ve mutlak bir golü engelledi.
20. dakikada sarı-kırmızılı ekip skora denge getirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Sallai, savunma arkasına kaçan Morata'ya pasını aktardı. Macar futbolcu koşusuna devam ederek atağa katıldı. Morata, ceza sahası içi sağ çaprazda pasını altıpas gerisindeki Barış Alper'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda savunmadan dönen top ceza sahası ön çizgisi üzerine düştü. Atağı başlattıktan sonra kısa sürede buraya kadar gelen Sallai'nin bekletmeden sert şutunda top filelerle buluştu: 1-1.
25. dakikada Parrott'un kafayla indirdiği topu alan Poku, Berkan'dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. 21 yaşındaki oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
27. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden şutunda savunmaya çarpan top kaleci Owusu-Oduru'yu geçerken az farkla üstten auta çıktı.
31. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Owusu-Oduru sağına uçarak gole engel oldu.
35. dakikada soldan ceza sahasına giren Lahdo, Cuesta'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu çizgi üzerinde yetişerek kornere çelen Abdülkerim, bir kez daha önemli bir müdahale gerçekleştirdi.
36. dakikada AZ Alkmaar penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki top kapma mücadelesinde Maikuma, Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kalınca Portekizli hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltıyı kullanan Parrott, topla kaleci Muslera'yı farklı köşelere gönderdi: 2-1.
Ev sahibi ekip, devre arasına üstün girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Kaan Ayhan gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
57. dakikada AZ Alkmaar farkı 2'ye çıkardı. Etkili ataklar geliştiren Poku, bir kez daha ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluştu. Karşısına aldığı Jelert'ten sıyrılan Poku, yerden pasını penaltı noktası üzerindeki Clasie'ye çıkardı. Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı topu alan Clasie, karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
66. dakikada ev sahibi ekip 4. golü buldu. Soldan Lahdo'nun ceza sahasına gönderdiği topa penaltı noktası civarındaki Mijnans bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera'nın sağına yatarak önlediği meşin yuvarlağı önündeki Moller Wolfe ağlarla buluşturdu: 4-1.
Müsabaka, Hollanda temsilcisinin farklı üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: AFAS
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
AZ Alkmaar: Owusu-Oduru, Maikuma (Dk. 77 Kasius), Goes, Penetra, Moller Wolfe, Claise, Mijnans, Koopmeiners (Dk. 77 Buurmeester), Poku (Dk. 83 Smit), Parrott (Dk. 90 Van Duijn), Lahdo (Dk. 83 Daal)
Galatasaray: Muslera, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 71 Yusuf Demir), Sallai, Kaan Ayhan, Sara (Dk. 90+3 Efe Akman), Jelert (Dk. 71 Metehan Baltacı), Mertens (Dk. 56 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Morata (Dk. 90+3 Berat Luş)
Goller: Dk. 12 Mijnans, Dk. 37 Parrott (Penaltıdan), Dk. 57 Clasie, Dk. 66 Moller Wolfe (AZ Alkmaar), Dk. 20 Sallai (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 51 Kaan Ayhan (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 43 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 59 Morata (Galatasaray), Dk. 49 Moller Wolfe, Dk. 75 Clasie (AZ Alkmaar)
AZ Alkmaar'ın gollerini 12. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada penaltıdan Troy Parrott, 57. dakikada Jordy Clasie ve 66. dakikada David Möller Wolfe attı. Galatasaray'ın tek golü 20. dakikada Roland Sallai'den geldi.
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın 51. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray, ligde pazartesi günü Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ardından perşembe günü sahasında AZ Alkmaar'ı rövanşta konuk edecek. AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde hafta sonunu maç yapmadan geçecek.
GALATASARAY'DA 4 RÖTUŞ
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son müsabakanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata 11'i ile çıktı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor maçına çıkardığı ilk 11'de 4 oyuncu değiştirdi.
Cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Muslera, Günay Güvenç'ten kaleyi devraldı. Adana temsilcisine karşı ilk 11'de oynayan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen cezaları, Ahmed Kutucu ise ismi UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı.
Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana temsilcisine karşı cezaları nedeniyle süre alamayan Abdülkerim ve Barış Alper'in yanı sıra Berkan Kutlu'ya şans verdi.
3 İSİM AVRUPA'DA İLK KEZ OYNADI
UEFA listesine yeni eklediği Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı.
Galatasaray'da sezon başında UEFA'ya isimlerin bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai'nin yanı sıra yeni transferler Morata ve Cuesta listeye eklendi. Üç futbolcu da AZ Alkmaar müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekipteki UEFA Avrupa Ligi macerasına başladı.
MONTELLA TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, AFAS Stadı'ndaki karşılaşmayı statta izledi.
Hollanda'ya gelen İtalyan teknik adam, mart ayındaki milli maçlar öncesinde Türk futbolcuların performansını yakından takip etti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Donk da mücadeleyi statta seyretti.
TRİBÜNDE TÜRKLER ÜSTÜN
AZ Alkmaar'ın ev sahipliğindeki müsabakayı çok sayıda Türk futbolsever izledi.
Yaklaşık 20 bin kişilik stadyumun tribünlerinde büyük boşluklar kaldı. Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan yaklaşık bin kişilik tribünün haricinde ev sahibi takım taraftarlarının arasından da bilet alarak maçı seyretti.
AZ ALKMAAR ÖNE GEÇTİ
Galatasaray karşısında maça baskılı başlayan AZ Alkmaar, karşılaşmanın 12. dakikasında öne geçti.
Bu dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Sven Mijnans geçti. Mijnans, serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.
ABDÜLKERİM'DEN HAYATİ MÜDAHALE!
Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, 18. dakikada çok kritik bir müdahaleye imza attı. Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen topu alan Poku, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Poku, Muslera'dan sıyrıldı ve topu kaleye göndermek üzereyken son anda Abdülkerim araya girdi ve golü engelledi.
GALATASARAY EŞİTLİĞİ BULDU
Galatasaray, karşılaşmanın 21. dakikasında AZ Alkmaaar karşısında golü buldu.
Bu dakikada rakip ceza sahasına gönderilen topu alan Alvaro Morata, rakibinden sıyrıldı ve topu Barış Alper Yılmaz ile buluşturmak istedi ancak son anda savunma araya girdi. Dönen top ceza yayındaki Roland Sallai'ye geldi. Macar futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla harika bir gole imza attı.
Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atan Roland Sallai, bu turnuvalarda ceza sahası dışından ilk kez ağları havalandırdı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI YİNE SAHNEDE!
Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın 35. dakikasında yine çok kritik bir müdahaleye imza attı. Ceza sahasında topla buluşan Lahdo, Cuesta'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Muslera'yı geçen top ağlara gitmek üzereyken son anda Abdülkerim araya girdi ve topu dışarıya gönderdi.
PENALTI KARARI VE GOL!
AZ Alkmaaar, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı kazandı. AZ Alkmaar'ın kullandığı serbest vuruşta Barış Alper, ceza sahası içinde Maikuma'ya faul yaptı ve hakem Joao Pinheiro, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Troy Parrott, 37. dakikada AZ Alkmaar'ı 2-1 öne taşıdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, soyunma odasına 2-1 geride gitti.
ALKMAAR TEHLİKESİ
AZ Alkmaaar, 47. dakikada çok etkili geldi. Parrot'un ceza sahası solundan çektiği şutu Abdülkerim, topun önüne atlayarak kesti. Sonrasında Poku'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI!
Galatasaray, 51. dakikada 10 kişi kaldı. Bu dakikada Kaan Ayhan, Lahdo'ya faulü sonrası sarı kart gördü. 11. dakikadan da sarı kartı bulunan Kaan Ayhan, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın 10 kişi kalmasının ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, 56. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı.
ALKMAAR ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU
AZ Alkmaaar, Galatasaray karşısında 57. dakikada Jordy Clasie ile üçüncü golü buldu. Bu dakikada sağdan Poku'nun ortasında ceza sahasında demarke bir şekilde topla buluşan Clasie, müsait durumda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
66. DAKİKADA DÖRDÜNCÜ GOL!
AZ Alkmaaar, Galatasaray karşısında 66. dakikada dördüncü golü buldu. Bu dakikada soldan Lahdo'nun ortasında Mijnans'nın vuruşunu kaleci Muslera kurtardı. Dönen top David Möller Wolfe'nin önünde kaldı. Wolfe, boş kaleye topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY KAYBETTİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında Galatasaray, 10 kişi oynamanın da verdiği dezavantajla rakip kalede etkili olamadı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde de başka gol görmedi ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Ceza yayı gerisinde kazanılan faulde topun başına Mijnans geçti. Bu oyuncunun sol ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti: 1-0.
19. dakikada geriden atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Poku, kaleci Muslera'dan sıyrıldı. Bu sırada dengesini kaybeden rakibine yetişen Abdülkerim Bardakcı yatarak topa müdahale etti ve mutlak bir golü engelledi.
20. dakikada sarı-kırmızılı ekip skora denge getirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Sallai, savunma arkasına kaçan Morata'ya pasını aktardı. Macar futbolcu koşusuna devam ederek atağa katıldı. Morata, ceza sahası içi sağ çaprazda pasını altıpas gerisindeki Barış Alper'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda savunmadan dönen top ceza sahası ön çizgisi üzerine düştü. Atağı başlattıktan sonra kısa sürede buraya kadar gelen Sallai'nin bekletmeden sert şutunda top filelerle buluştu: 1-1.
25. dakikada Parrott'un kafayla indirdiği topu alan Poku, Berkan'dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. 21 yaşındaki oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
27. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden şutunda savunmaya çarpan top kaleci Owusu-Oduru'yu geçerken az farkla üstten auta çıktı.
31. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Owusu-Oduru sağına uçarak gole engel oldu.
35. dakikada soldan ceza sahasına giren Lahdo, Cuesta'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu çizgi üzerinde yetişerek kornere çelen Abdülkerim, bir kez daha önemli bir müdahale gerçekleştirdi.
36. dakikada AZ Alkmaar penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki top kapma mücadelesinde Maikuma, Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kalınca Portekizli hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltıyı kullanan Parrott, topla kaleci Muslera'yı farklı köşelere gönderdi: 2-1.
Ev sahibi ekip, devre arasına üstün girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Kaan Ayhan gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
57. dakikada AZ Alkmaar farkı 2'ye çıkardı. Etkili ataklar geliştiren Poku, bir kez daha ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluştu. Karşısına aldığı Jelert'ten sıyrılan Poku, yerden pasını penaltı noktası üzerindeki Clasie'ye çıkardı. Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı topu alan Clasie, karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
66. dakikada ev sahibi ekip 4. golü buldu. Soldan Lahdo'nun ceza sahasına gönderdiği topa penaltı noktası civarındaki Mijnans bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera'nın sağına yatarak önlediği meşin yuvarlağı önündeki Moller Wolfe ağlarla buluşturdu: 4-1.
Müsabaka, Hollanda temsilcisinin farklı üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: AFAS
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
AZ Alkmaar: Owusu-Oduru, Maikuma (Dk. 77 Kasius), Goes, Penetra, Moller Wolfe, Claise, Mijnans, Koopmeiners (Dk. 77 Buurmeester), Poku (Dk. 83 Smit), Parrott (Dk. 90 Van Duijn), Lahdo (Dk. 83 Daal)
Galatasaray: Muslera, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 71 Yusuf Demir), Sallai, Kaan Ayhan, Sara (Dk. 90+3 Efe Akman), Jelert (Dk. 71 Metehan Baltacı), Mertens (Dk. 56 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Morata (Dk. 90+3 Berat Luş)
Goller: Dk. 12 Mijnans, Dk. 37 Parrott (Penaltıdan), Dk. 57 Clasie, Dk. 66 Moller Wolfe (AZ Alkmaar), Dk. 20 Sallai (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 51 Kaan Ayhan (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 43 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 59 Morata (Galatasaray), Dk. 49 Moller Wolfe, Dk. 75 Clasie (AZ Alkmaar)
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