Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'da avantaj peşinde

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 31 Ocak Çarşamba günü deplasmanda İtalya ekibi Mint Vero Volley ile karşılaşacak.



İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'e 3-0 ve 3-1'lik skorlarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.



Mint Vero Volley ise Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını iki maçta da 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.



Galatasaray HDI Sigorta, 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.



