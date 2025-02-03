Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynadığı Hollanda temsilcisi Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü.Son şampiyon Galatasaray, 22. haftada Gaziantep FK ile Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.Okan Buruk, takımını müsabakaya, Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Sallai, Mertens, Osimhen 11'yle çıkardı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman ve Metahan Baltacı yer aldı.Deneyimli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında 2-1 kaybettikleri Ajax maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi. Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan takımını karşılaşmaya, Mustafa Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Okereke 11'yle çıkardı.Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Boateng, M'Bakata, Ogün Özçiçek ve Ömürcan Artan yer aldı.Sarı-kırmızılıların yeni transfer İspanyol yıldız Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı. İspanyol yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde formayı terletme şansı bulacak.Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.

Maçın 5. dakikasında Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Köşe vuruşunda Mertens'in ceza alanı dışına yaptığı ortaya gelişine vuran Ahmed, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.Gaziantep FK cephesi, Galatasaray'ın Ahmed Kutucu ile 5. dakikada bulduğu gole ofsayt itirazında bulundu.Ahmed Kutucu'nun şutu sırasında Roland Sallai'nin ofsaytta olduğu, kalecinin görüş açısını kapattığı ve bu nedenle ofsayt verilmesi gerektiği itirazında bulunuldu.Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Fabio Maresca'nın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı.Maçın 23. dakikasında ise Sorecu'nun sağ kanattan çevirdiği topu Muslera elinden kaçırdı.Muslera'nın yakınında bulunan topa Davinson Sanchez'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle Gaziantep FK'li oyuncular penaltı itirazında bulundu.VAR'da yapılan inceleme sonrası izleme tavsiyesi gelmedi ve oyun devam etti.Galatasaray'da Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Fernando Muslera cezalı duruma düştü.Gaziantep mücadelesinin 35. dakikasında Lucas Torreira, 80. dakikasında Barış Alper ve 81. dakikada Fernando Muslera kart gördüler.Dört oyuncu da sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.Maçın 48. dakikasında Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Kozlowski'nin sağ kanattan ceza alanına taşıdığı topta kaleciden seken topu David Okereke, yakın mesafeden yaptığı vuruşta auta gönderdi.Maçın 59. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Sallai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Osimhen kale ağzına çevirdi. Ahmed Kutucu'nun vuruşunu kaleci Burak iki hamle kurtardı.Maçın 62. dakikasında Galarasaray'da Elias Jelert'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Barış Alper, Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkmış oldu.Maçın 69. dakikasında Gaalatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata oyuna dahil oldu. Alvaro Morata, Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olarak Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkmış oldu.