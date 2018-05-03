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Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi!

Galatasaray'da, gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Garry Rodrigues için karar verildi. UEFA'dan gelecek kararı bekleyen yönetimin 15 milyon Euro değer biçilen 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda görüşme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Sabah
Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi!
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03 Mayıs 2018 08:57
Galatasaray'da Igor Tudor döneminde ligde 15 maçta 1 gol atan ve 3 asist yapan Garry Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim ile 15 maçta 5 gol-6 asistle değerini katladı.

PAOK'tan 3.5 milyon Euro'ya alınan oyuncu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

Newcastle, Schalke, Lyon ve Celta Vigo uzun süredir Rodrigues'i takip ediyor. Beşiktaş maçında çok sayıda scoutın izlediği 27 yaşındaki futbolcu, attığı golle geçer not aldı.

Yönetim, nabız yoklayan Avrupa kulüplerine, "Sezon sonu görüşelim" mesajını iletti. UEFA kararına göre Rodrigues'in durumu belli olacak.

Aslan, 15 milyon Euro değer biçtiği Rodrigues'ten gelecek para ile yeni takviye yapacak.



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