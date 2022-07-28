Galatasaray, Evander için Midtjylland'ı ikna etti

Galatasaray, 10 numara transferinde uzun zamandır temas halinde olduğu Evander için kulübü Midtjylland'ı ikna etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray, Evander için Midtjylland'ı ikna etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2022 11:52
Galatasaray, 10 numara transferinde uzun zamandır temas halinde olduğu Evander için anlaşmayı tamamladı.

24 yaşındaki Brezilyalı ile 3+1 senelik el sıkışan sarı-kırmızılıların bonservise karşılık sunduğu 5 milyon 250 bin euroluk teklifi de Midtjylland tarafından kabul edildi.

HAZIR GELECEK

Oyuncunun en önemli artısı, Danimarka'da ligin başlaması ve Galatasaray'a fiziksel anlamda hazır gelecek olması.

17 GOL, 11 ASİST

Geçen sezon Midtjylland'da 47 maçta boy gösteren Brezilyalı 10 numara, 17 gol 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ