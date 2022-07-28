Galatasaray, 10 numara transferinde uzun zamandır temas halinde olduğu Evander için anlaşmayı tamamladı.24 yaşındaki Brezilyalı ile 3+1 senelik el sıkışan sarı-kırmızılıların bonservise karşılık sunduğu 5 milyon 250 bin euroluk teklifi de Midtjylland tarafından kabul edildi.Oyuncunun en önemli artısı, Danimarka'da ligin başlaması ve Galatasaray'a fiziksel anlamda hazır gelecek olması.Geçen sezon Midtjylland'da 47 maçta boy gösteren Brezilyalı 10 numara, 17 gol 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.