Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka'ya evinde geçit vermedi!

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. Haftasında Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 mağlup etti.

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Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka'ya evinde geçit vermedi!
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09 Mart 2024 22:14
Son güncelleme 09 Mart 2024 22:52
Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. Haftasında Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Galatasaray Ekmas 95-78 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Musa Kazım Çetin

Galatasaray Ekmas: Bost 17, Buğrahan Tuncer 15, Göksenin Köksal 7, McCormack 11, Sadık Emir Kabaca 16, Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 13, Halilovic 11, Yeboah 2

Darüşşafaka Lassa: Woodard 10, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 5, Berk Demir 15, Cartlon 11, Tolga Kay, Adams 8, Rahkman 9, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 20-17

Devre: 45-36

3. Periyot: 70-55

5 Faulle çıkan: 37.36 Halilovic (Galatasaray Ekmas)

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