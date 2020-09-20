Galatasaray, deplasmanda 6 maç sonra kazandı!

Galatasaray, Süper Lig'de 6 maç sonra deplasmanda galibiyet aldı.
Sarı - kırmızılı takım, Başakşehir'i 2-0'la geçti.
Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 deplasman maçında üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Sarı - kırmızılı takım, Başakşehir'i 2-0'la geçti.
Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 deplasman maçında üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.