Galatasaray, deplasmanda 6 maç sonra kazandı!

Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Süper Lig'de 6 maç sonra deplasmanda kazanmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray, deplasmanda 6 maç sonra kazandı!
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20 Eylül 2020 23:15
Galatasaray, Süper Lig'de 6 maç sonra deplasmanda galibiyet aldı.

Sarı - kırmızılı takım, Başakşehir'i 2-0'la geçti.

Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 deplasman maçında üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.



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