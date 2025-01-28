Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi

Roma'nın Devyne Rensch'i transfer etmesinden sonra Galatasaray, Zeki Çelik'i opsiyonlu kiralamak için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi
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28 Ocak 2025 11:58
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, sağ bek transferi için Zeki Çelik'i yeniden gündemine aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA

Habere göre; Roma'nın sağ beke Ajax'tan Devyne Rensch'i transfer etmesinden sonra Galatasaray, Zeki Çelik'i opsiyonlu kiralamak için harekete geçti.

PERFORMANSI

Bu sezon Roma formasıyla 27 resmi maça çıkan 27 yaşındaki milli futbolcu, 1 asistlik performans gösterdi.
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