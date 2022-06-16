Galatasaray'dan Nwakaeme sürprizi!

NWAKAEME'NİN MAAŞ İSTEĞİ

GEÇEN SEZONUN MVP'Sİ

Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında transfer çalışmalarına start verdi.Kontratları biten Arda, Babel ve Feghouli ile yola devam etmeyecek olan sarı-kırmızılı ekibin gündemine flaş bir isim geldi.yer alan habere göre; Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunun mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, menajerler aracılığıyla Cimbom'a önerildi. Bordo-mavililerle henüz anlaşmayan Nijeryalı forvet, sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor.Bir dönem Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nwakaeme, senelik 2 milyon Euro maaş istiyor. Dursun Özbek ve yönetimi, Nijeryalı yıldızın maaş talebi konusunda menajeriyle görüşecek.Trabzonspor'da geçen sezon ligde 30 maçta 13 gol, 10 asist üreten Nwakaeme, Süper Lig'in en formda oyuncularının başında geliyor. Kariyeri boyunca Kolding, Cluj, Arişul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve H.Beer Sheva formaları giyen Nijeryalı, Trabzon'da 145 maçta 47 gol, 40 asistlik bir performans sergiledi.