Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray Kulübü, Marcao hakkında kararını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Marcao açıklaması
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18 Ağustos 2021 17:51
Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'na saldırına Marcao hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Marcao'nun tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız." denildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI


"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.5 Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir."

 


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