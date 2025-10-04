04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-1
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-4
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
1-2
04 Ekim
Brest-Nantes
0-0
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
1-1
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
3-1
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
2-1

Galatasaray'dan hakem tepkisi: "Kol Kola Kardeşler"

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş maçında Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp sonra düdük çalmasına tepki gösterdi.

04 Ekim 2025
Galatasaray'dan hakem tepkisi: 'Kol Kola Kardeşler'






Galatasaray Kulübü, Beşiktaş maçında Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp sonra düdük çalmasına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kol Kola Kardeşler" ifadesi kullanıldı.

Trabzonpor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta Arda Kardeşler, bordo-mavililerin hızlı hücuma başladığı sırada düdük çalmış ve oyunu durdurmuştu. Bu karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e canlı yayında çok ciddi şekilde tepki gösterdi. Sonrasında Profesyonel Disiplin Kurulu, Arda Kardeşler'e 15 gün ceza verdi.


Galatasaray yaptığı paylaşımla Yasin Kol'un kararının, Arda Kardeşler'in kararıyla aynı olduğuna dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
