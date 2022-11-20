Galatasaray'dan golcü çıkarması!

Galatasaray'da Moussa Dembele operasyonu başlıyor... Ocak ayında Seferovic'le yolları ayırıp, sezon sonunda da Gomis'i gönderecek olan Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması da zora girince, vakit kaybetmeden alternatif isimlere yöneldi.



Bu doğrultuda, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Dembele'yi gözüne kestiren Sarı- Kırmızılılar, sezon sonunda Lyon'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki santrforla şimdiden anlaşmanın yollarını arıyor. Fransız kulübüyle bir görüşme ayarlayan Galatasaraylı yetkililer, önümüzdeki hafta içerisinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor.



Erden Timur ilgileniyor



Fransız santrforun sözleşmesinin bitecek olması, Galatasaray'ın avantajlarından biri. Bu sezon takımında istediği şansları bulamayan Dembele de yeni tekliflere oldukça sıcak yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Fenerbahçe ile girilecek rekabete de hazır. Dembele için kesenin ağzının açılacağı ve Erden Timur'un bizzat devreye gireceği öğrenildi.



2016'da gündeme gelmişti



Kariyerine PSG altyapısında başlayan Moussa Dembele, daha sonra Fulham'ın genç takımlarında forma giymiş, ardından A takıma yükselmiş ve 2016'da sözleşmesi bitince Celtic'in yolunu tutmuştu. Golcü oyuncunun Celtic'e gittiği dönemde adı Galatasaray'la da anılmış, ancak o günlerde kulübün tercihi Eren Derdiyok ve Kolbeinn Sigthorsson'dan yana olmuştu.



İskoçya'da yıldızı parladı



Celtic'te yıldızını parlatan Dembele ise 2 yıl içinde 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'a imza atmıştı. 2021'de yarım sezonluğuna Atletico Madrid'e de kiralanan Moussa Dembele, kontratında son yılına gelmesiyle, kulübünden ayrılma kararı aldı.





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