Galatasaray'dan Gaziantep'e gidiyor!

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaştı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Gaziantep'e gidiyor!
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13 Eylül 2023 13:01
Son güncelleme 13 Eylül 2023 13:05
Galatasaray, takımda forma bulamayan isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.

Oğulcan, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Hürriyet'e konuşan Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, "Oğulcan Çağlayan ile anlaştık, bugün (çarşamba) öğleden sonra Gaziantep'e gelecek" dedi.

Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti.

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