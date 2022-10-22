Galatasaray'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel arma!

Galatasaray, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir sosyal medya hesabından yeni armasını duyurdu.
Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda Cumhuriyetin yüzü Galatasaray hastag'i kullanıldı.
İşte Sarı kırmızılıların yeni arması:
Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda Cumhuriyetin yüzü Galatasaray hastag'i kullanıldı.
İşte Sarı kırmızılıların yeni arması:
Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan armasını duyurdu. https://t.co/TkB32YzVhM
— Sporx (@sporx) October 22, 2022
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