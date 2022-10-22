Galatasaray'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel arma!

Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan armasını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel arma!
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22 Ekim 2022 16:43
Galatasaray, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir sosyal medya hesabından yeni armasını duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda Cumhuriyetin yüzü Galatasaray hastag'i kullanıldı.

İşte Sarı kırmızılıların yeni arması:


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