Galatasaray'dan Cristante hamlesi!

Galatasaray, ara transfer döneminde yeni takviyeler için adeta gaza bastı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ
Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen Alvaro Morata ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Morata'dan sonra yeni transfer hedefinin de İtalya'dan olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, Roma forması giyen Bryan Cristante ile ilgileniyor. Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Roma'ya 29 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu.
BU SEZON PERFORMANSI
Roma'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Cristante, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Orta saha ve stoperde forma giyebilen Cristante'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Cristante'nin bonservisinin bulunduğu Roma ile sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ
Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen Alvaro Morata ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Morata'dan sonra yeni transfer hedefinin de İtalya'dan olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, Roma forması giyen Bryan Cristante ile ilgileniyor. Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Roma'ya 29 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu.
BU SEZON PERFORMANSI
Roma'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Cristante, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Orta saha ve stoperde forma giyebilen Cristante'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Cristante'nin bonservisinin bulunduğu Roma ile sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.