Galatasaray'dan Cristante hamlesi!

Galatasaray, Roma forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Cristante ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Cristante hamlesi!
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01 Şubat 2025 23:55
Galatasaray, ara transfer döneminde yeni takviyeler için adeta gaza bastı.

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ

Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen Alvaro Morata ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Morata'dan sonra yeni transfer hedefinin de İtalya'dan olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, Roma forması giyen Bryan Cristante ile ilgileniyor. Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Roma'ya 29 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Cristante, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Orta saha ve stoperde forma giyebilen Cristante'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Cristante'nin bonservisinin bulunduğu Roma ile sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

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