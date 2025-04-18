Galatasaray'dan Bodrum FK karşısında rekor!

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı maçı Bodrum FK karşısında oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Bodrum FK karşısında rekor!
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18 Nisan 2025 22:09
Son güncelleme 18 Nisan 2025 22:10
Süper Lig'de sahasında Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında birçok pozisyona girdi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı maçı Bodrum FK karşısında oynadı.

Galatasaray'ın Bodrum FK maçındaki istatistikleri:

-59 Rakip ceza sahasında topla buluşma
-35 şut
-16 korner

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