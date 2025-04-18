Galatasaray'dan Bodrum FK karşısında rekor!

Süper Lig'de sahasında Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında birçok pozisyona girdi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı maçı Bodrum FK karşısında oynadı.
Galatasaray'ın Bodrum FK maçındaki istatistikleri:
-59 Rakip ceza sahasında topla buluşma
-35 şut
-16 korner
Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu, en fazla şut çektiği ve korner kullandığı maçı Bodrum FK karşısında oynadı.
Galatasaray'ın Bodrum FK maçındaki istatistikleri:
-59 Rakip ceza sahasında topla buluşma
-35 şut
-16 korner