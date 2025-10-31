31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Galatasaray'dan Atletico Madrid maçı için PR çalışması

Galatasaray, 21 Ocak 2026'da Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için dünyaca ünlü influencer ve sosyal medya fenomenlerini Rams Park'a davet etmeyi planlıyor.

31 Ekim 2025 10:39
Son yıllarda sportif ve ekonomik olarak ciddi atılımlar yapan Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi'nin gücünü kullanmak istiyor.
 
Alınan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, 21 Ocak 2026'da oynanacak Atletico Madrid maçı için çok özel plan yapıyor.
 
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER GELECEK
 
Yönetimin dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri ve influencer'ları İstanbul'daki karşılaşmaya davet etmeyi düşündüğü öğrenildi.
 
Milyonlarca takipçisi olan bu kişilerin hem kulübün marka tanıtımına destek vermesi hem de Rams Park'taki atmosferin tüm dünyaya duyurulmasına katkı yapması planlanıyor.
 
CELINE DEPT, MR. BEAST, KHABY LANE...
 
Yönetimin kısa süre içinde bazı isimlerle temasa geçeceği belirtiliyor. Listedeki fenomenler arasında Celine Dept, Mr.Beast ve Khaby Lane gibi isimlerin olduğu da öne sürülüyor.
 
Yönetimin ayrıca sosyal medyada etkisi olan bazı yabancı gazetecileri de Atletico Madrid maçında ağırlayacağı öğrenildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
