Galatasaray'dan Atletico Madrid maçı için PR çalışması

Son yıllarda sportif ve ekonomik olarak ciddi atılımlar yapan Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi'nin gücünü kullanmak istiyor.

Alınan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, 21 Ocak 2026'da oynanacak Atletico Madrid maçı için çok özel plan yapıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER GELECEK

Yönetimin dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri ve influencer'ları İstanbul'daki karşılaşmaya davet etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Milyonlarca takipçisi olan bu kişilerin hem kulübün marka tanıtımına destek vermesi hem de Rams Park'taki atmosferin tüm dünyaya duyurulmasına katkı yapması planlanıyor.

CELINE DEPT, MR. BEAST, KHABY LANE...

Yönetimin kısa süre içinde bazı isimlerle temasa geçeceği belirtiliyor. Listedeki fenomenler arasında Celine Dept, Mr.Beast ve Khaby Lane gibi isimlerin olduğu da öne sürülüyor.

Yönetimin ayrıca sosyal medyada etkisi olan bazı yabancı gazetecileri de Atletico Madrid maçında ağırlayacağı öğrenildi.