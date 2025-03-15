Galatasaray'dan 9 maç sonra farklı galibiyet!

Süper Lig'de son 9 maçını tek farkla kazanan Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra 2 ve üstü farkla galibiyet aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 9 maç sonra farklı galibiyet!
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15 Mart 2025 00:41

Galatasaray, Süper Lig'de 9 maçın ardından 2 ve üstü farkla galibiyet aldı.

Son dönemde maçları tek farklı skorlarla ve zorlanarak kazandığı gerekçesiyle eleştirilen sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Son farklı galibiyetini 17. haftada 5-1'lik skorla Bellona Kayserispor karşısında alan Galatasaray, sonrasındaki 9 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu galibiyetlerin tamamını tek farklı kazanarak elde etti.

Not: Ligin 23. haftasında Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ederken yarıda kalan ve sarı-kırmızılı ekibin lehine 3-0 hükmen sonuçlanan Adana Demirspor müsabakası değerlendirmeye alınmamıştır.

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