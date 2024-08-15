Galatasaray'dan 5 Milyon euroluk teklife ret!

Galatasaray, Al Shabab'ın Abdülkerim Bardakcı için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan 5 Milyon euroluk teklife ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2024 22:30
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Al Shabab, Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etti.

G.SARAY HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Sarı kırmızılı takım, yetersiz bulduğu bu rakamı değerlendirmeye almadan reddetti.

Arabistan ekibinin, oyuncu için Galatasaray'ın kapısını kısa süre içinde yeniden çalması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın 2.8 milyon euroya Konya'dan transfer ettiği tecrübeli stoper, sarı kırmızlı formayla 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery