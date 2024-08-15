Galatasaray'dan 5 Milyon euroluk teklife ret!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Al Shabab, Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etti.
G.SARAY HİÇ DÜŞÜNMEDİ
Sarı kırmızılı takım, yetersiz bulduğu bu rakamı değerlendirmeye almadan reddetti.
Arabistan ekibinin, oyuncu için Galatasaray'ın kapısını kısa süre içinde yeniden çalması bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray'ın 2.8 milyon euroya Konya'dan transfer ettiği tecrübeli stoper, sarı kırmızlı formayla 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Al Shabab, Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etti.
G.SARAY HİÇ DÜŞÜNMEDİ
Sarı kırmızılı takım, yetersiz bulduğu bu rakamı değerlendirmeye almadan reddetti.
Arabistan ekibinin, oyuncu için Galatasaray'ın kapısını kısa süre içinde yeniden çalması bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray'ın 2.8 milyon euroya Konya'dan transfer ettiği tecrübeli stoper, sarı kırmızlı formayla 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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