Galatasaray'da Young Boys turu için dev prim kararı

Galatasaray yönetimi, Young Boys turunun geçilmesi durumunda takıma dev bir prim vermeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Young Boys turu için dev prim kararı
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22 Ağustos 2024 20:49
Galatasaray yönetimi, Young Boys turunun geçilmesi durumunda takıma dev bir prim vermeye hazırlanıyor.

Mehmet Özcan'ın haberine göre; 3-2 kaybedilen ilk maçın ardından turu geçmek için takıma yeni bir motivasyon kaynağı sağlamak isteyen Galatasaray yönetimi, turun geçilmesi halinde takıma 3 milyon euro'ya yakın bir prim dağıtmaya hazırlanıyor.

Haberde, Galatasaray yönetiminin Şampiyonlar Ligi'ne ayakbastı parası olarak kazanılacak 18 milyon euro'yu çok önemli gördüğü ve bunun için takıma yüklü bir prim sözü verdiği kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarından yaklaşık 31 milyon euro gelir elde ettiği belirtildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında evinde Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de rakibini ağırlayacak.
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