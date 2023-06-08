Galatasaray'da yetki yine Erden Timur'da

Geçen sezonu 13. tamamlamasının ardından Süper Lig'de bu sezonu mutlu sonla bitirip 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray çıtayı düşürmüyor. Aksine Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un deyimi ile daha da yukarı koyup hedefi belirliyor: Avrupa'da şampiyonluk.
Peki bunun için nasıl bir planlama var? En önemli konu hiç şüphesiz bu sezon şampiyonlukta aslan payına sahip Mauro İcardi var. Başkan Dursun Özbek, kiralık sözleşmesi biten ve ayrılığı konuşulan Arjantinli forvetin takımda kalacağını önceki akşam müjdeledi.
YETKİ YİNE TİMUR'DA
Bu, sarı kırmızılı camiadaki mutluluğu katladı. Sadece bu değil? Devre arasında transfer edilen Nicolo Zaniolo da süre aldığı boyunca inanılmaz bir katkı vermişti. İtalya'dan ciddi talipleri olan hücum oyuncusunun da satışına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak yine başkan Dursun Özbek ve oyuncusunun babası Igor Zaniolo, Galatasaray'da kalacağını söyledi.
Kaiteli isimleri tutmayı palnlayan yönetim, Norwich City'den kiralanan Milot Rashica'nın bonservisini almaya çalışacak. Ayrıca özellikle Premier Lig'den büyük ses getirecek en az iki yıldız transferinin daha olması bekleniyor.
Bu konuda yetki yine Erden Timur'da olacak.
Peki bunun için nasıl bir planlama var? En önemli konu hiç şüphesiz bu sezon şampiyonlukta aslan payına sahip Mauro İcardi var. Başkan Dursun Özbek, kiralık sözleşmesi biten ve ayrılığı konuşulan Arjantinli forvetin takımda kalacağını önceki akşam müjdeledi.
YETKİ YİNE TİMUR'DA
Bu, sarı kırmızılı camiadaki mutluluğu katladı. Sadece bu değil? Devre arasında transfer edilen Nicolo Zaniolo da süre aldığı boyunca inanılmaz bir katkı vermişti. İtalya'dan ciddi talipleri olan hücum oyuncusunun da satışına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak yine başkan Dursun Özbek ve oyuncusunun babası Igor Zaniolo, Galatasaray'da kalacağını söyledi.
Kaiteli isimleri tutmayı palnlayan yönetim, Norwich City'den kiralanan Milot Rashica'nın bonservisini almaya çalışacak. Ayrıca özellikle Premier Lig'den büyük ses getirecek en az iki yıldız transferinin daha olması bekleniyor.
Bu konuda yetki yine Erden Timur'da olacak.