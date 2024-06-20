Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
YENİDEN GÜNDEMDE
Geçen sezonun devre arasında Rıdvan Yılmaz için harekete geçen ancak transferi sonuçlandıramayan Sarı-Kırmızılılar, milli sol beki yeniden gündemine aldı.
İskoç medyası; Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'tan ayrılabileceğini ve kulübün gelen tekliflere açık olduğunu duyurdu.
Haberde; Galatasaray'ın yanı sıra yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girebileceğinin altı çizildi.
SEZON PERFORMANSI
Rıdvan Yılmaz, geride kalan sezonda çıktığı 33 resmi maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
YENİDEN GÜNDEMDE
Geçen sezonun devre arasında Rıdvan Yılmaz için harekete geçen ancak transferi sonuçlandıramayan Sarı-Kırmızılılar, milli sol beki yeniden gündemine aldı.
İskoç medyası; Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'tan ayrılabileceğini ve kulübün gelen tekliflere açık olduğunu duyurdu.
Haberde; Galatasaray'ın yanı sıra yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girebileceğinin altı çizildi.
SEZON PERFORMANSI
Rıdvan Yılmaz, geride kalan sezonda çıktığı 33 resmi maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.