Galatasaray'da yeniden Rıdvan Yılmaz sesleri

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Geçen sezonun devre arasında Rıdvan Yılmaz için harekete geçen ancak transferi sonuçlandıramayan Galatasaray, milli sol beki yeniden gündemine aldı.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da yeniden Rıdvan Yılmaz sesleri
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20 Haziran 2024 10:55
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

YENİDEN GÜNDEMDE

Geçen sezonun devre arasında Rıdvan Yılmaz için harekete geçen ancak transferi sonuçlandıramayan Sarı-Kırmızılılar, milli sol beki yeniden gündemine aldı.

İskoç medyası; Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'tan ayrılabileceğini ve kulübün gelen tekliflere açık olduğunu duyurdu.

Haberde; Galatasaray'ın yanı sıra yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girebileceğinin altı çizildi.

SEZON PERFORMANSI

Rıdvan Yılmaz, geride kalan sezonda çıktığı 33 resmi maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. 

 
 

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