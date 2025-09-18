18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-180'
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-082'
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
0-282'
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-083'

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye girdi

Galatasaray'da Uğurcan Çakır ilk kez Devler Ligi'nde sahne aldı; Frankfurt maçıyla birlikte sözleşmesindeki 3 milyon Euro'luk özel madde devreye girdi.

calendar 18 Eylül 2025 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır için bordo-mavililere 3 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Trabzonspor'dan 27.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesindeki özel bir madde, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte devreye girdi.
 
Anlaşmaya göre Uğurcan Çakır'ın Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi durumunda Galatasaray, eski kulübü Trabzonspor'a 3 milyon Euro'luk ek bir ödeme yapacak.
 
Frankfurt karşısında kaleyi koruyan Uğurcan için bu özel madde aktif hale geldi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.