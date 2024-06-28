Galatasaray'da Tete'ye transfer izni

Galatasaray, Brezilya ve Suudi Arabistan'dan takımların ilgilendiği Tete'ye transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Tete'ye transfer izni
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28 Haziran 2024 10:06
Son güncelleme 28 Haziran 2024 11:54
Galatasaray'ın transferde en revaçtaki oyuncularından biri de Tete.

Uzun süre ülkesinin takımlarından teklif alan ancak geri dönmeyi kabul etmeyen Brezilyalı futbolcuya, şimdi de Suudi Arabistan kulüplerinden teklif yağıyor.

Galatasaray Yönetimi, bu kulüplerle görüşmesi için 24 yaşındaki oyuncuya izin verdi.

GALATASARAY HAZIRLIKLI!

Öte yandan Shakhtar Donetsk'in Tete'ye açtığı dava ile ilgili FIFA'da 11 Temmuz'da duruşma olacak. Bu duruşmada Tete ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

Galatasaray da söz konusu dava konusunda gerekli hazırlıklarını yaptı ve önlemlerini aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde Tete için, "Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu bekleme lazım." diye konuştu.

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