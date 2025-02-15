Galatasaray'da tepki çeken zam: Kaan Ayhan

Son iki sezonda Avrupa'daki iki kritik maçta iki kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın yüzde 100'e yakın zam alması tepki çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da tepki çeken zam: Kaan Ayhan
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15 Şubat 2025 11:37
Avrupa'da son iki sezonda gördüğü iki kırmızı kartla eleştirilerin odak noktası haline gelen Kaan Ayhan'a kısa süre önce beklediğinin de çok üstünde zam yapılması dikkat çekti.

AZ Alkmaar maçında önce orta sahada, sonra stoperde ve ardından sağ bekte görev alan; alternatif eksikliği nedeniyle sarı kart görmesine karşın sahada kalmaya devam eden Kaan Ayhan, yaptığı basit faul ve gördüğü kırmızı kartla takımını 1 kişi eksik bıraktı. Skor 2-1'ken 10 kişi kalan Galatasaray, 4-1'lik acı yenilgiye mani olamadı.

30 yaşındaki futbolcunun, bu mücadeleden kısa süre önce yüzde 100'e yakın zam alması yeniden gündem oldo.

Yıllık 800 bin euro olan maaşı için yüzde 50 zam ile 1.2 milyon euro'ya çıkmasını bekleyen Kaan Ayhan'ın yeni maaşı 1.5 milyon euro olarak düzeltilmişti. 

 

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