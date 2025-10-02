Galatasaray'da tam isabet: Wilfried Singo!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan Wilfried Singo, son maçlardaki performansıyla dikkat çekti.
Galatasaray'da yaz transfer döneminde savunmaya takviye gündeme gelmesinin ardından, Okan Buruk, "Sağ bek ve stoper oynayabilen bir oyuncu istiyorum." demişti.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bu talebi ve sözlerinin ardından Monaco'dan Singo'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre bulan Singo, buna rağmen Okan Buruk'un söylediği iki mevkide de forma giydi.
Fildişili futbolcu, Alanyaspor maçında Mauro Icardi'ye yaptığı asistle dikkat çekti. Singo, Liverpool maçında ise İngiliz ekibinin etkili hücum ayaklarına karşı geçit vermedi.
