Galatasaray'da sol bekte görev değişimi

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da sezon başından beri inişli-çıkışlı bir futbol ortaya koyan Angelino'nun, Manchester United maçında yeniden Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçireceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sol bekte görev değişimi
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27 Kasım 2023 12:35
Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Alanyaspor karşısında sol bekte gösterdiği performans ile yine beklentilerin altında kaldı. Kritik Manchester United maçı öncesinde de bu bölgede bir değişiklik yapılacağı öğrenildi.

Sezon başından beri inişli-çıkışlı bir futbol ortaya koyan Angelino'nun, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçireceği öğrenildi.



BAYERN MAÇINDA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İspanyol futbolcu, Devler Ligi'nde son oynanan Bayern Münih maçında gösterdiği performans ile beklentileri fazlasıyla karşılamıştı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

 
 

 

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