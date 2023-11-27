'da, Alanyaspor karşısında sol bekte gösterdiği performans ile yine beklentilerin altında kaldı. Kritik Manchester United maçı öncesinde deöğrenildi.Sezon başından beri inişli-çıkışlı bir futbol ortaya koyannun, yenidenöğrenildi.İspanyol futbolcu, Devler Ligi'nde son oynanan Bayern Münih maçında gösterdiği performans ile beklentileri fazlasıyla karşılamıştı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.