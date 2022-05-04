Galatasaray'da seçim için imza kampanyası devam ediyor!

Her ne kadar Galatasaray'da seçim takvimi yeniden açıklansa da, camiada güvensizlik ve belirsizlik ortamı devam ediyor.



11 Haziran işaret edilmesine rağmen, camianın büyük çoğunluğu, başta da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu olmak üzere ileri gelenler, kongrenin 28 Mayıs'a alınmasını istiyordu. Ancak mevcut yönetimin, üçüncü bir aday çıkarma gibi bir planı olduğundan, seçimi daha ileri tarihe aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu endişelerin ışığında, seçimi durduran Fırat Develioğlu'nun adaylığını açıklaması, Burak Elmas'ın da yeni bir liste hazırlığına girişmesi, Galatasaray camiasındaki güvensizlik ortamının daha da büyümesine yol açtı.



Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, mevcut listelerini yeniden gözden geçirerek, başkan adaylıklarını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Diğer taraftan işi şansa bırakmak istemeyen birçok kulüp üyesinin, Öztürk ve Hamamcıoğlu'nun, "Çatı adaylık" konusunda ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Ayrıca seçimin belirlenen takvimde yapılamayacağı, yine bir engel çıkabileceğine dair şüphelerin oluşması, üyeleri farklı arayışlar içerisine itiyor.



Son anda bir engel çıkarsa...



Normal şartlarda 30 Nisan'da başkanını seçmesi gereken, ancak kongrenin iptal edilmesiyle beraber aynı gün Galatasaray Lisesi bahçesinde imza kampanyasına başlayan Sarı-Kırmızılılar, operasyona hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 1200 imzaya ulaşıldığı öğrenildi. Hedef, önümüzdeki süreçte imzaları gerekli sayı olan 2000'e kadar çıkarmak. Böylece, yine son anda seçime tedbir kararı gelmesi ya da ileri bir tarihe ertelenmesi gündeme gelirse, bu imzalarla Burak Elmas yönetimi kesin olarak düşürülüp, yeniden seçim takvimi başlatılabilecek. Ancak bu durumda Galatasaray en az 1 ay daha kaybetmiş olacak. Yani Sarı-Kırmızılı camiayı oldukça zorlu günler bekliyor.



